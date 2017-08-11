 Zarar şampiyonu! – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    Zarar şampiyonu!

    Zarar şampiyonu!

    Yıllık kar-zarar raporlarını açıklayan 3 büyükler içinde öne çıkan kulüp oldu.

    Bir önceki sezon 79 milyon TL'lik zarar açıklayan sarıkırmızılılarda bu rakam, şimdi 297 milyon TL'ye ulaştı. KAP'a bildirilen bu rakamlarda Fenerbahçe ikinci sırayı alırken, 2015-16'da 116.7 milyon TL olan zararları 146.7 milyon TL'ye çıktı. Son dönemde UEFA, yayın, ürün ile bilet satışı ve sponsorlarla gelirlerini artıran Beşiktaş'ta ise durum farklı. Siyah-beyazlılar, tam 13 sene sonra kar açıkladı. Kartal, 7.2 milyon TL kar elde ettiğini duyurdu.
    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:42
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