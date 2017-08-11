 Yeni başkan Özbek – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    Yeni başkan Özbek

    Yeni başkan Özbek

    Vakfın Maslak’taki merkezinde yapılan toplantıda, Osmanlıspor Başkanı Dik ile yarışan Galatasaray Başkanı Özbek oy çokluğuyla başkanlığa getirildi.

    Kulüpler Birliği Vakfının olağan genel kurulunda başkanlığa Galatasaray Başkanı Dursun Özbek seçildi. Mevcut başkan Göksel Gümüşdağ'ın göreve devam etmeme kararından sonra gerçekleştirilen kongre, Kardemir Karabükspor Başkanı Hikmet Ferudun Tankut'un divan kurulu başkanlığında, İstanbul'da yapıldı. Toplantıda, Osmanlıspor Kulübü Başkanı Sadık Dik ile yarışan Dursun Özbek, oy çokluğuyla başkanlığa getirildi.

    SIKINTI AŞILACAK
    Seçimden sonra açıklamalarda bulunan Özbek, görevi devraldığı İstanbul Başakşehir Başkanı Gümüşdağ'a teşekkür etti. Türk futbolunun daha yükseklere çıkması için gayret göstereceğini aktaran Özbek, "Bir yıl içinde Türk futbolunun içinde bulunduğu sıkıntılı bazı hususların aşılması için en büyük takipçi olmaya söz veriyorum. Türk futbolunun bir aile olması, birlik ve bütünlük içinde daha yükseklere taşınması için azami gayreti sarf edeceğim" dedi. Özbek hemen çalışmalara başlayacağını aktardı.

    BAKANDAN KUTLAMA
    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kulüpler Birliği Vakfının olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Galatasaray Başkanı 'i kutladı. Bir kutlama mesajı yayınlayan Bak, "Kulüpler Birliği, Sayın Dursun Özbek Başkanlığında önümüzdeki dönemde de Türk futboluna ve sporuna önemli hizmetler vermeye devam edecektir. İnanıyorum ki; ülkemiz futbolu kulüplerimiz sayesinde bugünkü seviyesinden çok daha ileriye gidecektir" ifadesini kullandı. Bakan Bak ayrıca, hizmetlerinden dolayı eski başkan Göksel Gümüşdağ'a da teşekkür etti.

    BİR KÜSLÜK YOK!
    Genel kurul sonrası açıklamalarda bulanan Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Başkan Aziz Yıldırım'ın toplantılara katılmamasına da açıklık getirdi. Mosturoğlu, "Başkanın şu an fikri toplantılara katılmama yönünde ama. Aktivitelerine katılıyor. Dolayısıyla bir küslük vs. bir şey yok aslında baktığınız ama katılmamayı tercih ediyor. Sebeplerini de söylemişti. O sebeplerin sürdüğünü düşünüyorum" diye konuştu.

    SEÇİMDEN NOTLAR
    -    Özbek'in üyeler arasında yapılan seçimde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Sadık Dik dışındaki oyları aldığı iddia edildi.
    -Kardemir Karabükspor Başkanı Hikmet Ferudun Tankut ile Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Özbek'in yardımcılıklarını yapacak.
    -Dünkü genel kurula Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa dışındaki kulüpler başkan düzeyinde katıldı.
    -Galatasaray'ın eski başkanlarından Özhan Canaydın da Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı yürütmüştü.
    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:20
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