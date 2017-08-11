Yeni başkan Özbek
Vakfın Maslak’taki merkezinde yapılan toplantıda, Osmanlıspor Başkanı Dik ile yarışan Galatasaray Başkanı Özbek oy çokluğuyla başkanlığa getirildi.
SIKINTI AŞILACAK
Seçimden sonra açıklamalarda bulunan Özbek, görevi devraldığı İstanbul Başakşehir Başkanı Gümüşdağ'a teşekkür etti. Türk futbolunun daha yükseklere çıkması için gayret göstereceğini aktaran Özbek, "Bir yıl içinde Türk futbolunun içinde bulunduğu sıkıntılı bazı hususların aşılması için en büyük takipçi olmaya söz veriyorum. Türk futbolunun bir aile olması, birlik ve bütünlük içinde daha yükseklere taşınması için azami gayreti sarf edeceğim" dedi. Özbek hemen çalışmalara başlayacağını aktardı.
BAKANDAN KUTLAMA
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kulüpler Birliği Vakfının olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i kutladı. Bir kutlama mesajı yayınlayan Bak, "Kulüpler Birliği, Sayın Dursun Özbek Başkanlığında önümüzdeki dönemde de Türk futboluna ve sporuna önemli hizmetler vermeye devam edecektir. İnanıyorum ki; ülkemiz futbolu kulüplerimiz sayesinde bugünkü seviyesinden çok daha ileriye gidecektir" ifadesini kullandı. Bakan Bak ayrıca, hizmetlerinden dolayı eski başkan Göksel Gümüşdağ'a da teşekkür etti.
BİR KÜSLÜK YOK!
Genel kurul sonrası açıklamalarda bulanan Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Başkan Aziz Yıldırım'ın toplantılara katılmamasına da açıklık getirdi. Mosturoğlu, "Başkanın şu an fikri toplantılara katılmama yönünde ama. Aktivitelerine katılıyor. Dolayısıyla bir küslük vs. bir şey yok aslında baktığınız ama katılmamayı tercih ediyor. Sebeplerini de söylemişti. O sebeplerin sürdüğünü düşünüyorum" diye konuştu.
SEÇİMDEN NOTLAR
-Özbek'in üyeler arasında yapılan seçimde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Sadık Dik dışındaki oyları aldığı iddia edildi.
-Kardemir Karabükspor Başkanı Hikmet Ferudun Tankut ile Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Özbek'in yardımcılıklarını yapacak.
-Dünkü genel kurula Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa dışındaki kulüpler başkan düzeyinde katıldı.
-Galatasaray'ın eski başkanlarından Özhan Canaydın da Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı yürütmüştü.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:20
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Gary Medel Beşiktaş'ta!
Toplam 23
Yorum
kuzeyli tabi tabi inter 12m luk futbolcusunu 3m a verdi size acaba defolu olabilir mi.
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Sahaya bıçak atan taraftar serbest
Toplam 6
Yorum
Omer Konya 5 mac ceza aldi cogunu bu adam yuzunden bu olay yuzunden bu kadar tartisildi. adam serbest Adalet istiyoruz. Ha besiktasliyim bu arada
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Ramil Guliyev tarihe geçti!
Toplam 2
Yorum
bjkli Hemen sevinmeyelim. Bayan atletlerimizi hatırlayalım ve doping sonuçlarını bekleyelim. Seviniyoruz bir yıla kalmadan madalyayı iade ediyoruz
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