 Yasin’e zam yolda – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    Yasin’e zam yolda

    Yasin’e zam yolda

    Menajer Ahmet Bulut ile Arda'nın yanı sıra 'in transferi de masaya yatırıldı.

    Başkan Dursun Özbek'in, sarı-kırmızılı takımdaki başarılı performans ile dikkat çeken oyuncu için yeni sözleşme ve zam sözü verdiği öğrenildi. Yasin, Galatasaray'dan yıllık 1.150 bin euro alıyor.

    YASİN BANDAJLA
    Kayseri maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Selçuk İnan günü tedaviyle geçirirken ayak parmağında kırık bulunan ise özel bandajla sahada kondisyon çalıştı. Diğer futbolcular ise dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptılar.
    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:17
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