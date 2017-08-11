Yasin’e zam yolda
Menajer Ahmet Bulut ile Arda'nın yanı sıra Yasin Öztekin'in transferi de masaya yatırıldı.
YASİN BANDAJLA
Kayseri maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Selçuk İnan günü tedaviyle geçirirken ayak parmağında kırık bulunan Yasin Öztekin ise özel bandajla sahada kondisyon çalıştı. Diğer futbolcular ise dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptılar.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:17
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Gary Medel Beşiktaş'ta!
Toplam 23
Yorum
kuzeyli tabi tabi inter 12m luk futbolcusunu 3m a verdi size acaba defolu olabilir mi.
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Sahaya bıçak atan taraftar serbest
Toplam 6
Yorum
Omer Konya 5 mac ceza aldi cogunu bu adam yuzunden bu olay yuzunden bu kadar tartisildi. adam serbest Adalet istiyoruz. Ha besiktasliyim bu arada
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Ramil Guliyev tarihe geçti!
Toplam 2
Yorum
bjkli Hemen sevinmeyelim. Bayan atletlerimizi hatırlayalım ve doping sonuçlarını bekleyelim. Seviniyoruz bir yıla kalmadan madalyayı iade ediyoruz
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