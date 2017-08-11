Galatasaray transferde bombayı patlattı

Galatasaray'ın yeni transferi Feghouli yarın İstanbul'a geliyor

Transferde takviye arayışlarını sürdüren Galatasaray, West Ham United'ın Cezayirli kanat oyuncusu Sofiane Feghouli'yi yarın İstanbul'a getiriyor.

Kulüp ve oyuncuyla anlaşmalar tamamlandı, transfere katkıda bulunan menajerlerle olan sorunlar da çözüldü ve oyuncu yüzde 99 ihtimalle yarın İstanbul'da olacak.