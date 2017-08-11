 Galatasaray transferde bombayı patlattı – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    transferde bombayı patlattı

    Galatasaray transferde bombayı patlattı

    'ın prensip anlaşmasına vardığı West Ham Unitedlı oyuncu Sofiane , yarın İstanbul'da olacak.

    'ın yeni transferi yarın İstanbul'a geliyor

    Transferde takviye arayışlarını sürdüren Galatasaray, West Ham United'ın Cezayirli kanat oyuncusu Sofiane Feghouli'yi yarın İstanbul'a getiriyor.

    Kulüp ve oyuncuyla anlaşmalar tamamlandı, transfere katkıda bulunan menajerlerle olan sorunlar da çözüldü ve oyuncu yüzde 99 ihtimalle yarın İstanbul'da olacak.

    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:58
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