Galatasaray transferde bombayı patlattı
Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı West Ham Unitedlı oyuncu Sofiane Feghouli, yarın İstanbul'da olacak.
Galatasaray'ın yeni transferi Feghouli yarın İstanbul'a geliyor
Transferde takviye arayışlarını sürdüren Galatasaray, West Ham United'ın Cezayirli kanat oyuncusu Sofiane Feghouli'yi yarın İstanbul'a getiriyor.
Kulüp ve oyuncuyla anlaşmalar tamamlandı, transfere katkıda bulunan menajerlerle olan sorunlar da çözüldü ve oyuncu yüzde 99 ihtimalle yarın İstanbul'da olacak.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:58
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Soldado ile 2+1 yıllık sözleşme
Toplam 12
Yorum
kaan çok kapsamlı sağlık muayenesinden geçti..anlaşılan problem yok....hayırlı uğurlu olsun..
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Transferde mutlu son
Toplam 31
Yorum
konyasporlu come to konya :))))))
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Onları öldürüp geri gelecek!
Toplam 2
Yorum
kayserili kayseri iyi bir çıkışla gs devirecek güce sahip inanıyorum
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