Galatasaray olağanüstü toplanıyor
13 Eylül'de yapılması planlanan Divan Kurulu toplantısı üyelerin isteği üzerine 16 Ağustos'ta yapılacak.
Galatasaray'ın 13 Eylül'de yapacağı Divan Kurulu toplantısını üyelerin yoğun baskısı sonucu 16 Ağustos'ta yapılacağı belirtildi. Bugün Başkan Dursun Özbek ile Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar bir araya gelerek olağanüstü toplantı için karar alacakları ifade edildi.
Üyeler daha önce toplanma talebini Divan Kurulu Başkanı Aktar'a iletmişlerdi. Olumsuz yanıt alınması üzerine üyeler imza kampanyası başlattılar. Bu gelişme sonrası Aktar, başkanla görüşme kararı aldı.
Üyelerin acil toplanma talepleri ise;
Riva'dan gelen gelirin projelere başlanmadan harcanması,
Yapılan transferlere astronomik rakamların ödenmesi,
297 milyon TL rekor zararın açıklanması konuları üzerine toplantının öne alındığı ifade edildi.
Galatsaray'da bugün yapılacak olan görüşme sonrası Divan Kurulu'nun 16 Ağustos'ta yapılacağını resmi olarak da açıklanması bekleniyor.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:12
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''Birlikte gelecekler''
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Aslan TAKIMDA RAKIP KALEYE KANATLARDAN TOP TASIYIP GOL ORTALARI ACACAK ADAM YOK FEGHOULI TRANSFERININ GECIKMESI ENAZ2 PUANNA MAL OLUR !
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Guliyev tarih yazdı!
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Titus FB hiçbir kulübe benzemez. Sadece futbola odaklanıp, diğer branşlara üvey evlat muamelesi yapmaz. Hepsinde uluslararası şampiyonluk kovalar.
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Sow’un röveşatası aday oldu
Toplam 4
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fenerli mükkemmel bir gol
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