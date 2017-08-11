Galatasaray, Kayserispor'a hazırlanıyor
Süper Lig'in ilk haftasında 14 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların, dar alanda pas ve top kapma çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı çift kale maç yaparak tamamladıkları bildirildi.
Sarı-kırmızılılarda, sağ üst arka adalesinde zorlanması bulunan Selçuk İnan'ın günü tedaviyle geçirdiği, sağ ayak beşinci parmağında kırık bulunan Yasin Öztekin'in ise kendisi için hazırlanan özel bandaj eşliğinde sahada kondisyon çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:58
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Gary Medel Beşiktaş'ta!
Toplam 23
Yorum
kuzeyli tabi tabi inter 12m luk futbolcusunu 3m a verdi size acaba defolu olabilir mi.
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Sahaya bıçak atan taraftar serbest
Toplam 6
Yorum
Omer Konya 5 mac ceza aldi cogunu bu adam yuzunden bu olay yuzunden bu kadar tartisildi. adam serbest Adalet istiyoruz. Ha besiktasliyim bu arada
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Ramil Guliyev tarihe geçti!
Toplam 2
Yorum
bjkli Hemen sevinmeyelim. Bayan atletlerimizi hatırlayalım ve doping sonuçlarını bekleyelim. Seviniyoruz bir yıla kalmadan madalyayı iade ediyoruz
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