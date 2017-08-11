 Galatasaray, Kayserispor'a hazırlanıyor – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    , Kayserispor'a hazırlanıyor

    Galatasaray, Kayserispor'a hazırlanıyor

    Süper Lig'in ilk haftasında 14 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kayserispor ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

    Futbolcuların, dar alanda pas ve top kapma çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı çift kale maç yaparak tamamladıkları bildirildi.

    Sarı-kırmızılılarda, sağ üst arka adalesinde zorlanması bulunan Selçuk İnan'ın günü tedaviyle geçirdiği, sağ ayak beşinci parmağında kırık bulunan Yasin Öztekin'in ise kendisi için hazırlanan özel bandaj eşliğinde sahada kondisyon çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

    , Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:58
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