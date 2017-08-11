 Aslan’ın yeni derdi – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    Aslan’ın yeni derdi

    Aslan’ın yeni derdi

    , Igor Tudor’un düşünmediği 7 isimle yollarını ayırmayı planlıyor. Bu oyuncuların göndermek için kasadan 8.5 milyon euro çıkması gerekiyor.

    Yeni sezon öncesi yaptığı transfere 34 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödeyen Galatasaray'a yeni masraf çıktı. Teknik direktör Tudor'un kadroda düşünmediği 7 isimle yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, bu oyuncuların sözleşmesini feshetmek için yaklaşık 8.5 milyon euro ödeyecek. Hırvat teknik adamın planları arasında yer almayan De Jong, Luis Cavanda, Ryan Donk, Hakan Balta, Emrah Başsan, Umut Gündoğan ve Oğuzhan Kayar'a talip çıkmaması halinde Aslan, maddi anlamda büyük kayıp yaşayacak.

    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:44
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