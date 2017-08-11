Aslan’ın yeni derdi

Yeni sezon öncesi yaptığı transfereödeyenyeni masraf çıktı. Teknik direktörkadroda düşünmediği 7 isimle yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, bu oyuncuların sözleşmesini feshetmek için yaklaşık 8.5 milyon euro ödeyecek. Hırvat teknik adamın planları arasında yer almayanvetalip çıkmaması halinde Aslan, maddi anlamda büyük kayıp yaşayacak.