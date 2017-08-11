 Amavi’den kötü haber – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    Amavi’den kötü haber

    Amavi’den kötü haber
    Aslan'ın sol bek adayları arasında yer alan 'nin yeni adresi belli oldu. 3 sezon Aston Villa forması giyen 23 yaşındaki futbolcu, Marsilya ile anlaştı. Fransız futbolcunun bonservisine 10 milyon euro ödendiği belirtildi.
    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:41
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