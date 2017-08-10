 Tudor'un yanına Kenan Koçak – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    Tudor'un yanına Kenan Koçak

    Tudor'un yanına Kenan Koçak
    G Saray Yönetimi, teknik heyeti güçlendirmek için kolları sıvadı. Sarı- kırmızılıların, İkinci Bundesliga takımlarından Sandhausen'i çalıştıran Kenan Koçak'la görüştüğü ortaya çıktı. 36 yaşındaki genç teknik direktör de Galatasaray'ın kendisi ile ilgilenmesinin gurur verdiğini açıkladı.
    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:48
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