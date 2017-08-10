Tudor'un yanına Kenan Koçak

G Saray Yönetimi, teknik heyeti güçlendirmek için kolları sıvadı. Sarı- kırmızılıların, İkinci Bundesliga takımlarından Sandhausen'i çalıştıran Kenan Koçak'la görüştüğü ortaya çıktı. 36 yaşındaki genç teknik direktör de Galatasaray'ın kendisi ile ilgilenmesinin gurur verdiğini açıkladı.