Tudor'un yanına Kenan Koçak
G Saray Yönetimi, teknik heyeti güçlendirmek için kolları sıvadı. Sarı- kırmızılıların, İkinci Bundesliga takımlarından Sandhausen'i çalıştıran Kenan Koçak'la görüştüğü ortaya çıktı. 36 yaşındaki genç teknik direktör de Galatasaray'ın kendisi ile ilgilenmesinin gurur verdiğini açıkladı.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
Tudor'un yanına Kenan Koçak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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