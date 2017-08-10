Tek yürek olmalıyız

Galatasaray’ın yeni golcüsü Gomis, başarıya ulaşmak için birlikte hareket etmeleri gerektiğini belirterek, “Bunu başaracağımıza inanıyorum” dedi

Galatasaray'ın Swansea'dan kadrosuna kattığı Bafetimbi Gomis, yeni sezonda tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Sarı-kırmızılı ekibin geçtiğimiz iki sezonda başarılı olmadığını belirten Fransız golcü, "Bu sene tek hedefimiz şampiyonluk. Çok gol atmak önemli ama daha önemlisi hatta en önemlisi takımın hedeflerine ulaşması" dedi.



Galatasaray Dergisi'ne konuşan ve futbolun takım oyunu olduğunu vurgulayan Bafetimbi Gomis şöyle devam etti: Bu bir takım oyunu, istenilen yere ulaşmak için tek yürek olacağız ve takım olarak hareket edeceğiz. Sonunda da başaracağız. Ben çok gol atar ve takım başarısız olursa anlamlı olmaz. Önemli olan hem takımın başarılı olması, hem de benim başarılı olmam.