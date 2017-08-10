Tek yürek olmalıyız
Galatasaray’ın yeni golcüsü Gomis, başarıya ulaşmak için birlikte hareket etmeleri gerektiğini belirterek, “Bunu başaracağımıza inanıyorum” dedi
Galatasaray'ın Swansea'dan kadrosuna kattığı Bafetimbi Gomis, yeni sezonda tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Sarı-kırmızılı ekibin geçtiğimiz iki sezonda başarılı olmadığını belirten Fransız golcü, "Bu sene tek hedefimiz şampiyonluk. Çok gol atmak önemli ama daha önemlisi hatta en önemlisi takımın hedeflerine ulaşması" dedi.
Galatasaray Dergisi'ne konuşan ve futbolun takım oyunu olduğunu vurgulayan Bafetimbi Gomis şöyle devam etti: Bu bir takım oyunu, istenilen yere ulaşmak için tek yürek olacağız ve takım olarak hareket edeceğiz. Sonunda da başaracağız. Ben çok gol atar ve takım başarısız olursa anlamlı olmaz. Önemli olan hem takımın başarılı olması, hem de benim başarılı olmam.
Galatasaray Dergisi'ne konuşan ve futbolun takım oyunu olduğunu vurgulayan Bafetimbi Gomis şöyle devam etti: Bu bir takım oyunu, istenilen yere ulaşmak için tek yürek olacağız ve takım olarak hareket edeceğiz. Sonunda da başaracağız. Ben çok gol atar ve takım başarısız olursa anlamlı olmaz. Önemli olan hem takımın başarılı olması, hem de benim başarılı olmam.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
Tek yürek olmalıyız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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