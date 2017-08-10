 Tek yürek olmalıyız – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ağustos 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Tek yürek olmalıyız

    Tek yürek olmalıyız

    Galatasaray’ın yeni golcüsü Gomis, başarıya ulaşmak için birlikte hareket etmeleri gerektiğini belirterek, “Bunu başaracağımıza inanıyorum” dedi

    Galatasaray'ın Swansea'dan kadrosuna kattığı Bafetimbi Gomis, yeni sezonda tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Sarı-kırmızılı ekibin geçtiğimiz iki sezonda başarılı olmadığını belirten Fransız golcü, "Bu sene tek hedefimiz şampiyonluk. Çok gol atmak önemli ama daha önemlisi hatta en önemlisi takımın hedeflerine ulaşması" dedi.

    Galatasaray Dergisi'ne konuşan ve futbolun takım oyunu olduğunu vurgulayan Bafetimbi Gomis şöyle devam etti: Bu bir takım oyunu, istenilen yere ulaşmak için tek yürek olacağız ve takım olarak hareket edeceğiz. Sonunda da başaracağız. Ben çok gol atar ve takım başarısız olursa anlamlı olmaz. Önemli olan hem takımın başarılı olması, hem de benim başarılı olmam.
    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tek yürek olmalıyız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.