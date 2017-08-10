Sneijder itirafı
Nantes Başkanı Waldemar Kita, Fransız basınına, Sneijder ile ilgili şaşırtan ifadeler kullandı. Hollandalı yıldızın gündemlerine geldiğini ifade eden Kita, "Sneijder'i alabilirdik ancak hocamız Claudio Ranieri istemedi" dedi. Nice ile anlaşan Sneijder ile MLS ekipleri ve Hollanda'dan Utrecht'in ilgisi olmuştu.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:31
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
-
Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
-
Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
Sneijder itirafı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.