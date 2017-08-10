 Sneijder itirafı – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    itirafı

    Sneijder itirafı
    Nantes Başkanı Waldemar Kita, Fransız basınına, ile ilgili şaşırtan ifadeler kullandı. Hollandalı yıldızın gündemlerine geldiğini ifade eden Kita, "Sneijder'i alabilirdik ancak hocamız Claudio Ranieri istemedi" dedi. Nice ile anlaşan Sneijder ile MLS ekipleri ve Hollanda'dan Utrecht'in ilgisi olmuştu.
    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:31
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