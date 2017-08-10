 Sammer gerilimi – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    Sammer gerilimi

    Sammer gerilimi
    Türk Telekom Stadı'nda yapılan yönetim toplantısında Başkan Dursun Özbek, "futbol aklı" konusunu masaya getirdi. Adayının Sammer olduğunu belirterek Sportif CEO'luk teklif edeceğini söyledi. Bazı üyeler ise böyle bir görev için G.Saray'ın içinden yetişen bir isim tercih ettiklerini söyledi.
    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:46
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