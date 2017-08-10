Sammer gerilimi
Türk Telekom Stadı'nda yapılan yönetim toplantısında Başkan Dursun Özbek, "futbol aklı" konusunu masaya getirdi. Adayının Sammer olduğunu belirterek Sportif CEO'luk teklif edeceğini söyledi. Bazı üyeler ise böyle bir görev için G.Saray'ın içinden yetişen bir isim tercih ettiklerini söyledi.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:46
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
Sammer gerilimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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