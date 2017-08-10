Özbek - Dik yarışı
Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfında yeni başkan bugün seçilecek. Başkan Göksel Gümüşdağ'ın göreve devam etmeme kararından sonra genel kurul toplantısı İstanbul'da gerçekleştirilecek. Vakfın Maslak'taki merkezinde yapılacak toplantı saat 12.00'de başlayacak. Başkanlık için adaylıklarını açıklayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Osmanlıspor Başkanı Sadık Dik yarışması bekleniyor. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da "İstek gelirse değerlendiririm" açıklaması yapmıştı.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:54
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
Özbek - Dik yarışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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