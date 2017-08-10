Özbek - Dik yarışı

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfında yeni başkan bugün seçilecek. Başkan Göksel Gümüşdağ'ın göreve devam etmeme kararından sonra genel kurul toplantısı İstanbul'da gerçekleştirilecek. Vakfın Maslak'taki merkezinde yapılacak toplantı saat 12.00'de başlayacak. Başkanlık için adaylıklarını açıklayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Osmanlıspor Başkanı Sadık Dik yarışması bekleniyor. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da "İstek gelirse değerlendiririm" açıklaması yapmıştı.