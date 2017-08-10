 Özbek - Dik yarışı – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    Özbek - Dik yarışı

    Özbek - Dik yarışı
    Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfında yeni başkan bugün seçilecek. Başkan Göksel Gümüşdağ'ın göreve devam etmeme kararından sonra genel kurul toplantısı İstanbul'da gerçekleştirilecek. Vakfın Maslak'taki merkezinde yapılacak toplantı saat 12.00'de başlayacak. Başkanlık için adaylıklarını açıklayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Osmanlıspor Başkanı Sadık Dik yarışması bekleniyor. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da "İstek gelirse değerlendiririm" açıklaması yapmıştı.
    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:54
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