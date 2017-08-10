Kulübe yük olmayacağız
Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter, bütçelerinin şampiyonluk için yeterli olduğunu söyledi. Kunter, "Basketbol şubesini kulübümüze yük oluşturmayacak şekilde kendi imkanlarıyla başarıya ulaştırmaya çalışacağız. Agresif bir takım oluşturmak için çalışıyoruz" dedi. Ayrıca Göksenin'in yeni sezonda takım kaptanı olacağını açıkladı.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
Kulübe yük olmayacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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