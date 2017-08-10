Kulübe yük olmayacağız

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter, bütçelerinin şampiyonluk için yeterli olduğunu söyledi. Kunter, "Basketbol şubesini kulübümüze yük oluşturmayacak şekilde kendi imkanlarıyla başarıya ulaştırmaya çalışacağız. Agresif bir takım oluşturmak için çalışıyoruz" dedi. Ayrıca Göksenin'in yeni sezonda takım kaptanı olacağını açıkladı.