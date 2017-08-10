 Kulübe yük olmayacağız – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ağustos 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Kulübe yük olmayacağız

    Kulübe yük olmayacağız
    Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter, bütçelerinin şampiyonluk için yeterli olduğunu söyledi. Kunter, "Basketbol şubesini kulübümüze yük oluşturmayacak şekilde kendi imkanlarıyla başarıya ulaştırmaya çalışacağız. Agresif bir takım oluşturmak için çalışıyoruz" dedi. Ayrıca Göksenin'in yeni sezonda takım kaptanı olacağını açıkladı.
    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kulübe yük olmayacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.