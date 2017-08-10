G.Saray 4 isimle yolları ayırma kararı aldı
Galatasaray yeni sezonda kadroda düşünmediği 4 isimle yolları ayırma planları yapıyor.
Sarı kırmızılı kulüp kadro şişkinliği dolayısıyla takıma fayda vermeyen oyuncuların biletini kesti. Hem kadro yoğunluğundan hem de maliyet yükünden kurtulmayı planlayan yönetim, kiralama seçeneğini de masaya yatırdı.
Başkan Özbek'in "Düşük teklifler bile gelse satarak en azından kadroyu rahatlatalım" dediği bildirildi.
Yeni sezona Lionel Carole, De Jong, Cavanda ve Ryan Donk ile başlamayı düşünmeyen yönetim yolları ayırma kararı aldı.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:56
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
G.Saray 4 isimle yolları ayırma kararı aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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