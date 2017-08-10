G.Saray 4 isimle yolları ayırma kararı aldı

Sarı kırmızılı kulüp kadro şişkinliği dolayısıyla takıma fayda vermeyen oyuncuların biletini kesti. Hem kadro yoğunluğundan hem de maliyet yükünden kurtulmayı planlayan yönetim, kiralama seçeneğini de masaya yatırdı.

Başkan Özbek'in "Düşük teklifler bile gelse satarak en azından kadroyu rahatlatalım" dediği bildirildi.

Yeni sezona Lionel Carole, De Jong, Cavanda ve Ryan Donk ile başlamayı düşünmeyen yönetim yolları ayırma kararı aldı.