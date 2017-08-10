Galatasaray, Kayserispor'a hazırlanıyor
Süper Lig'in ilk haftasında 14 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların, dar alanda pas ve top kapma çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı çift kale maç yaparak tamamladıkları bildirildi.
Sarı-kırmızılılarda, sağ üst arka adalesinde zorlanması bulunan Selçuk İnan'ın günü tedaviyle geçirdiği, sağ ayak beşinci parmağında kırık bulunan Yasin Öztekin'in ise kendisi için hazırlanan özel bandaj eşliğinde sahada kondisyon çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:34
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Yasama Elif Elmas'ı almayı beceremeyen yönetim futboldan anlamıyor. Elif Elmas'ı bir şekilde almamız lazım. Ama öyle becerikli başkanımız yok.
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Futbolun patronu A Spor’da
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MAÇ CEZANIN AZ OLDĞUNU MU BİLDİRECEK. KUPAYI NİYE DAYILIK YAPIP BOY POS GÖSTERMEK İÇİN Mİ EKRANA ÇIKACAK. YOKSA BJK YE BİR MAÇ CEZA VERDİĞİNİN ÜZÜNTÜSÜNÜ MÜ BİLDİRECEK. KONYA YA VERDİĞİ 5
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