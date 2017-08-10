Futbolun patronu A Spor’da
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, bu akşam A Haber ve A Spor’un konuğu olacak. 20.30’da başlayacak ortak yayında gündemdeki tüm konular masaya yatırılacak
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, bu akşam A Haber - A Spor ortak yayına konuk olacak. Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına saatler kala gündemdeki konuların değerlendirileceği program saat 20.30'da başlayacak. Fatih Terim'in gidişi, Lucescu'nun gelişi, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kendisine yönelik eleştirileri, tribün terörü ve birçok maddenin masaya yatırılacağı 'Futbol Meydanı'nda sorulmayan soru, konuşulmadık konu kalmayacak.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
Futbolun patronu A Spor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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