 Futbolun patronu A Spor’da – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    Futbolun patronu A Spor’da

    Futbolun patronu A Spor’da

    TFF Başkanı , bu akşam A Haber ve A Spor’un konuğu olacak. 20.30’da başlayacak ortak yayında gündemdeki tüm konular masaya yatırılacak

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı , bu akşam A Haber - A Spor ortak yayına konuk olacak. Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına saatler kala gündemdeki konuların değerlendirileceği program saat 20.30'da başlayacak. Fatih Terim'in gidişi, Lucescu'nun gelişi, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kendisine yönelik eleştirileri, tribün terörü ve birçok maddenin masaya yatırılacağı 'Futbol Meydanı'nda sorulmayan soru, konuşulmadık konu kalmayacak.
    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:30
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