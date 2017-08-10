 Divan toplanamıyor – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    Divan toplanamıyor

    Divan toplanamıyor
    Divan Kurulu'nun olağanüstü toplanması şimdilik zor görünüyor. Yönetimin transfere yaptığı yüksek harcamaların ardından sarı-kırmızılı camiada bir hareketlenme yaşanmış ve kurulun toplanması için çalışma yapıldığı ifade edilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan İrfan Aktar, "Bize ulaşan imza yok. Talep olursa değerlendiririz" açıklaması yaptı.
    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:55
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