Divan toplanamıyor
Divan Kurulu'nun olağanüstü toplanması şimdilik zor görünüyor. Yönetimin transfere yaptığı yüksek harcamaların ardından sarı-kırmızılı camiada bir hareketlenme yaşanmış ve kurulun toplanması için çalışma yapıldığı ifade edilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan İrfan Aktar, "Bize ulaşan imza yok. Talep olursa değerlendiririz" açıklaması yaptı.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:55
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
Divan toplanamıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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