Divan toplanamıyor

Divan Kurulu'nun olağanüstü toplanması şimdilik zor görünüyor. Yönetimin transfere yaptığı yüksek harcamaların ardından sarı-kırmızılı camiada bir hareketlenme yaşanmış ve kurulun toplanması için çalışma yapıldığı ifade edilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan İrfan Aktar, "Bize ulaşan imza yok. Talep olursa değerlendiririz" açıklaması yaptı.