Cenk’ten büyük hata
Cenk Gönen, Malaga'yı yaktı!— Fotomaç (@fotomac) 9 Ağustos 2017
Granada ile oynanan ve 1-0 Granada üstünlüğüyle sona eren maçta, Cenk'ten büyük hata... pic.twitter.com/vLJni7msE8
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:33
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
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