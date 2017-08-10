 Cenk’ten büyük hata – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    Cenk’ten büyük hata

    Cenk’ten büyük hata
    Malaga'ya transfer olan , Granada ile oynadıkları hazırlık maçına damga vurdu. Aldığı geri pasta topu rakibinin üstünden arkadaşına göndermek isteyen genç file bekçisi başarılı olamadı. Cenk, rakibinin kafasından seken ve kaleye doğru yönelen topa hamle yapsa da çizgiyi geçmesine engel olamadı. Maçı Granada bu talihsiz golle 1-0 kazandı.
    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:33
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