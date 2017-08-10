 Başkanlık için kolları sıvadı – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    Başkanlık için kolları sıvadı

    Başkanlık için kolları sıvadı

    Mayıs ayındaki seçime hazırlanan Terim, Bodrum’da Albayrak ile bir toplantı yaptı

    Başkan Dursun Özbek, "Hoca aramıyoruz. Fatih Terim tartışmalarını doğru bulmuyorum" diyerek Terim defterini kapattı. Özbek'le çalışmayı çok da düşünmeyen Terim'in başkanlık için kolları sıvadığı ve ilk toplantısını yaptığı belirtiliyor. Terim, Bodrum'da Abdürrahim Albayrak'la bir araya geldi. Albayrak aday olması durumunda Ali Dürüst, Niyazi Yelkencioğlu, Celal Gürcan, Mete Başol ve Atilla Donat gibi isimlerden destek sözü aldığını söyledi.
    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:12
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