Başkanlık için kolları sıvadı
Mayıs ayındaki seçime hazırlanan Terim, Bodrum’da Albayrak ile bir toplantı yaptı
Başkan Dursun Özbek, "Hoca aramıyoruz. Fatih Terim tartışmalarını doğru bulmuyorum" diyerek Terim defterini kapattı. Özbek'le çalışmayı çok da düşünmeyen Terim'in başkanlık için kolları sıvadığı ve ilk toplantısını yaptığı belirtiliyor. Terim, Bodrum'da Abdürrahim Albayrak'la bir araya geldi. Albayrak aday olması durumunda Ali Dürüst, Niyazi Yelkencioğlu, Celal Gürcan, Mete Başol ve Atilla Donat gibi isimlerden destek sözü aldığını söyledi.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
Başkanlık için kolları sıvadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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