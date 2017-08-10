Başkanlık için kolları sıvadı

Mayıs ayındaki seçime hazırlanan Terim, Bodrum’da Albayrak ile bir toplantı yaptı

Başkan Dursun Özbek, "Hoca aramıyoruz. Fatih Terim tartışmalarını doğru bulmuyorum" diyerek Terim defterini kapattı. Özbek'le çalışmayı çok da düşünmeyen Terim'in başkanlık için kolları sıvadığı ve ilk toplantısını yaptığı belirtiliyor. Terim, Bodrum'da Abdürrahim Albayrak'la bir araya geldi. Albayrak aday olması durumunda Ali Dürüst, Niyazi Yelkencioğlu, Celal Gürcan, Mete Başol ve Atilla Donat gibi isimlerden destek sözü aldığını söyledi.