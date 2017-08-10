 Asamoah’a engel – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    Asamoah’a engel

    Asamoah’a engel
    Sol bek arayan Galatasaray'ın gündeminde ilk sırada yer alan Kwadwo Asamoah için Gazzetta Dello Sport'tan şok bir iddia geldi. İtalyan gazetesi, Juventus teknik direktörü Massimo Allegri'nin, Ganalı oyuncunun, kalmasını istediği için Galatasaray'a gitmesine engel olduğunu yazdı.
    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:32
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