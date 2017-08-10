Asamoah’a engel
Sol bek arayan Galatasaray'ın gündeminde ilk sırada yer alan Kwadwo Asamoah için Gazzetta Dello Sport'tan şok bir iddia geldi. İtalyan gazetesi, Juventus teknik direktörü Massimo Allegri'nin, Ganalı oyuncunun, kalmasını istediği için Galatasaray'a gitmesine engel olduğunu yazdı.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
Asamoah’a engel haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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