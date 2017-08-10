''66'yı vermeyin''
Yuvasına dönüş hazırlığında olan yıldız futbolcu hiç para konuşmadı ancak forma numarası konusunda sarıkırmızılı yönetime özel bir ricasını iletti: “Galatasaray’da A takıma yükseldiğimde ilk giydiğim formayı bekletin”
11 NUMARAYI İSTEMEDİ
Takımın en çok kazananı Gomis'e imza parası ile birlikte yıllık 5 milyon Euro'ya yakın ödeme yapan sarı-kırmızılılar, bu paranın aynısını Arda'ya da vermeye hazır. Barcelona'dan brüt 8 milyon Euro alan yıldız futbolcu Galatasaray'la hiç para konuşmazken, sadece Sportif Direktör Cenk Ergün'e, "66 numarayı kimseye vermeyin" ricasında bulunduğu öğrenildi. Sinan Gümüş'ü satmaya hazırlanan G.Saray 11'in boşa çıkacağını söylese de Arda A Takım'a ilk girdiğinde giydiği 66 nuramalı formayı istedi. Birçok önemli transfere imza atan takımda 66 numaralı forma eski kaptan Arda'yı bekliyor.
(Sabah)
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:27
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Yorum
Yasama Elif Elmas'ı almayı beceremeyen yönetim futboldan anlamıyor. Elif Elmas'ı bir şekilde almamız lazım. Ama öyle becerikli başkanımız yok.
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Futbolun patronu A Spor’da
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MAÇ CEZANIN AZ OLDĞUNU MU BİLDİRECEK. KUPAYI NİYE DAYILIK YAPIP BOY POS GÖSTERMEK İÇİN Mİ EKRANA ÇIKACAK. YOKSA BJK YE BİR MAÇ CEZA VERDİĞİNİN ÜZÜNTÜSÜNÜ MÜ BİLDİRECEK. KONYA YA VERDİĞİ 5
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Toplam 13
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