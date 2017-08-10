66'yı vermeyin
Yuvasına dönüş hazırlığında olan yıldız futbolcu hiç para konuşmadı ancak forma numarası konusunda sarıkırmızılı yönetime özel bir ricasını iletti: “Galatasaray’da A takıma yükseldiğimde ilk giydiğim formayı bekletin”
11 NUMARAYI İSTEMEDİ
Takımın en çok kazananı Gomis'e imza parası ile birlikte yıllık 5 milyon Euro'ya yakın ödeme yapan sarı-kırmızılılar, bu paranın aynısını Arda'ya da vermeye hazır. Barcelona'dan brüt 8 milyon Euro alan yıldız futbolcu Galatasaray'la hiç para konuşmazken, sadece Sportif Direktör Cenk Ergün'e, "66 numarayı kimseye vermeyin" ricasında bulunduğu öğrenildi. Sinan Gümüş'ü satmaya hazırlanan G.Saray 11'in boşa çıkacağını söylese de Arda A Takım'a ilk girdiğinde giydiği 66 nuramalı formayı istedi. Birçok önemli transfere imza atan takımda 66 numaralı forma eski kaptan Arda'yı bekliyor.
(Sabah)
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:21
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Spartak ısrarlı
Toplam 23
Yorum
ali 8 milyon euro önerdiklerine kesinlikle inanmıyorum, 3 milyon bile verseler hemen satılmalı
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Sürpriz stoper Carlos
Toplam 1
Yorum
HCK / BJK BU ADAMDA BENİM ÇOK BEĞENDİĞİM (FRİCKSON ERAZO) TARZI VE YETENEKLERİ VAR GİBİ..!!! İNŞAALLAH ALIRLAR. İLERİDE PARA KAZANACAĞIMIZ BİR İSİM
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Başkanlık için kolları sıvadı
Toplam 6
Yorum
alpben mümkünse artık kulüpten uzak dursun
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