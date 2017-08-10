66'yı vermeyin
Yuvasına dönüş hazırlığında olan yıldız futbolcu hiç para konuşmadı ancak forma numarası konusunda sarıkırmızılı yönetime özel bir ricasını iletti: “Galatasaray’da A takıma yükseldiğimde ilk giydiğim formayı bekletin”
Galatasaray'da gündemin bir numarası Arda Turan... Başkan Dursun Özbek'in "Arda'nın Galatasaray'da futbolu bırakması en büyük arzumuz. Bunun için çalışmalarımız var" sözleri sarı-kırmızılı yöneticileri heyecanlandırdı. Salı günkü yönetim toplantısında yıldız futbolcunun dönüşü için tüm yönetim fikir birliğine vardı. Bruma'nın Leipzig'e satılmasına ve Feghouli'nin West Ham'dan transferine aracılık eden menajer Ahmet Bulut'a yetki verildi ve Barcelona kulübünü ikna etmesi istendi. Geçen hafta Galatasaray Futbol Akademisi Gelişim Sorumlusu Emrah Bayraktar'ı İspanya'da ağırlayan Arda'nın yuvasına geri dönmek için maddi fedakarlık yapacağı öğrenildi.
11 NUMARAYI İSTEMEDİ
Takımın en çok kazananı Gomis'e imza parası ile birlikte yıllık 5 milyon Euro'ya yakın ödeme yapan sarı-kırmızılılar, bu paranın aynısını Arda'ya da vermeye hazır. Barcelona'dan brüt 8 milyon Euro alan yıldız futbolcu Galatasaray'la hiç para konuşmazken, sadece Sportif Direktör Cenk Ergün'e, "66 numarayı kimseye vermeyin" ricasında bulunduğu öğrenildi. Sinan Gümüş'ü satmaya hazırlanan G.Saray 11'in boşa çıkacağını söylese de Arda A Takım'a ilk girdiğinde giydiği 66 nuramalı formayı istedi. Birçok önemli transfere imza atan takımda 66 numaralı forma eski kaptan Arda'yı bekliyor.
(Sabah)
11 NUMARAYI İSTEMEDİ
Takımın en çok kazananı Gomis'e imza parası ile birlikte yıllık 5 milyon Euro'ya yakın ödeme yapan sarı-kırmızılılar, bu paranın aynısını Arda'ya da vermeye hazır. Barcelona'dan brüt 8 milyon Euro alan yıldız futbolcu Galatasaray'la hiç para konuşmazken, sadece Sportif Direktör Cenk Ergün'e, "66 numarayı kimseye vermeyin" ricasında bulunduğu öğrenildi. Sinan Gümüş'ü satmaya hazırlanan G.Saray 11'in boşa çıkacağını söylese de Arda A Takım'a ilk girdiğinde giydiği 66 nuramalı formayı istedi. Birçok önemli transfere imza atan takımda 66 numaralı forma eski kaptan Arda'yı bekliyor.
(Sabah)
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
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