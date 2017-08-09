 Yeni transfer geliyor – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Yeni transfer geliyor

    Yeni transfer geliyor

    'ın yeni transferi Sofiane , cuma günü İstanbul'da olacak.

    'ın West Ham United'dan transferi için görüşmelerini sürdürdüğü Sofiane 'nin cuma günü İstanbul'da olması bekleniyor.
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:27
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