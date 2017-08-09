Yeni transfer geliyor
Galatasaray'ın yeni transferi Sofiane Feghouli, cuma günü İstanbul'da olacak.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:27
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"TFF istifa etmeli"
Toplam 29
Yorum
Ceyhun TFF başkanın gazetesi ve ekibi futbolu kişileri hakemleri baskı uyguluyor. Algı yaratıyor. Herkes seyirci futbolda batıyor.
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Süper Lig'e Fenerbahçe damgası
Toplam 20
Yorum
GSS Burada yorum yapanların görüp görebildiği şampiyonlık sayıları 4 veya 5 tir . Ne yapsın garipler, böyle yazılar ile oyalansınlar.
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40 puan fark yiyen takım yok oldu
Toplam 30
Yorum
cengiz Dünyanın neresinde emekliliği gelmiş oyuncu varsa hepsini bulup getirin. Tebrikler yönetim.
Yeni transfer geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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