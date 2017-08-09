Orman’a rakip çıktı

Başkan Özbek de Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na aday olma kararı aldı. Özbek, adaylığını kulübün resmi internet sitesinden açıklarken Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, "Kulüpler Birliği hatır gönül işi değil. Kulüpler Birliği'nden başkanlık için istek gelirse değerlendiririm" demişti. Vakıf Genel Kurulu yarın gerçekleştirilecek.