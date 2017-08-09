 Kaptan geri dönüyor – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Kaptan geri dönüyor

    Kaptan geri dönüyor

    Barcelona'dan ayrılması an meselesi olan , Galatasaray için fedakarlık yapamaya hazır olduğunu ifade etti.

    Barcelona'da teknik direktör Valverde'nin Arda'ya soğuk bakışı İspanya'da da ilginç karşılandı. Geçen sezon başında Neymar'ın Olimpiyat Oyunları mesaisi yüzünden Barcelona forması giyemediği dönemde, sezona fırtına gibi giren ve Brezilyalı yıldızı aratmayan Arda'nın, Neymar PSG'ye satıldıktan sonra dahi kadroda düşünülmemesi, "Barcelona'dan koptu" yorumlarına neden oldu. Arda pazar günü Real Madrid ile oynanacak Süper Kupa finalinde de şans bulamazsa, Katalan kulübüyle ipler tamamen kopacak.

    KİRALIK GELECEK
    Sabah'ta yer alan habere göre 1 aydır Arda transferi için kapalı kapılar ardında büyük çaba sarf eden Galatasaray'ın 1 yıl kiralık satın alma opsiyonlu teklifini Barcelona yönetimine götüreceği ve rakamın kiralama bedeli de dahil olmak üzere 10-12 milyon Euro seviyesinde olacağı öğrenildi.Barcelona'da yılda 8 milyon Euro kazanan Arda'nın yetiştiği kulüp olan Galatasaray'a dönmek istediği ve yıllık ücretinde her türlü fedakarlık yapmaya hazır olduğunu belirterek, "Burası benim evim, gereken neyse yaparım" diyerek Galatasaray yönetiminin Barcelona ile anlaşması gerektiğini ilettiği öğrenildi.

    ÖZBEK: ARDA FUTBOLU GALATASARAY'DA BIRAKMALI
    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 'ın futbolu sarı-kırmızılı forma altında bırakmasını arzuladıklarını ve bu transfer için çaba harcadıklarını söyledi. Arda'nın çok iyi bir Galatasaraylı olduğunu vurgulayan Özbek, "Arda bizim evladımızdır. Elbette Arda'nın hizmet vereceği en önemli yer Galatasaray'dır. Arda'nın buraya gelmesi, futbolu burada bırakması en büyük arzumuzdur. Bu manada çalışmalarımız var" itirafında bulundu.

    Bonservis
    Atletico Madrid 12 milyon Euro + 1 milyon Euro bonus
    Barcelona 34 milyon Euro + 7 milyon Euro bonus

    Kariyeri
    Galatasaray 190 maç, 44 gol, 76 asist
    Atletico Madrid 178 maç, 22 gol, 32 asist
    Barcelona 55 maç, 15 gol, 11 asist
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:48
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