Kaptan geri dönüyor
Barcelona'dan ayrılması an meselesi olan Arda Turan, Galatasaray için fedakarlık yapamaya hazır olduğunu ifade etti.
KİRALIK GELECEK
Sabah'ta yer alan habere göre 1 aydır Arda transferi için kapalı kapılar ardında büyük çaba sarf eden Galatasaray'ın 1 yıl kiralık satın alma opsiyonlu teklifini Barcelona yönetimine götüreceği ve rakamın kiralama bedeli de dahil olmak üzere 10-12 milyon Euro seviyesinde olacağı öğrenildi.Barcelona'da yılda 8 milyon Euro kazanan Arda'nın yetiştiği kulüp olan Galatasaray'a dönmek istediği ve yıllık ücretinde her türlü fedakarlık yapmaya hazır olduğunu belirterek, "Burası benim evim, gereken neyse yaparım" diyerek Galatasaray yönetiminin Barcelona ile anlaşması gerektiğini ilettiği öğrenildi.
ÖZBEK: ARDA FUTBOLU GALATASARAY'DA BIRAKMALI
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arda Turan'ın futbolu sarı-kırmızılı forma altında bırakmasını arzuladıklarını ve bu transfer için çaba harcadıklarını söyledi. Arda'nın çok iyi bir Galatasaraylı olduğunu vurgulayan Özbek, "Arda bizim evladımızdır. Elbette Arda'nın hizmet vereceği en önemli yer Galatasaray'dır. Arda'nın buraya gelmesi, futbolu burada bırakması en büyük arzumuzdur. Bu manada çalışmalarımız var" itirafında bulundu.
Bonservis
Atletico Madrid 12 milyon Euro + 1 milyon Euro bonus
Barcelona 34 milyon Euro + 7 milyon Euro bonus
Kariyeri
Galatasaray 190 maç, 44 gol, 76 asist
Atletico Madrid 178 maç, 22 gol, 32 asist
Barcelona 55 maç, 15 gol, 11 asist
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:48
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Mustafa Denizli'nin yeni adresi belli oldu!
Toplam 3
Yorum
REAL FB Uyuz uyuz konusmasini dinleyecegiz, pratikte basarisiz olurlar, konusurken ahkam keserler. Bana aylik versinler 3000 tl, daha iyi konusurumm
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Toplam 23
Yorum
tg beceriksizler
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Fikret Orman'dan zehir zemberek sözler
Toplam 6
Yorum
HASAN HİÇ BİR KULÜP KENAR SÜSÜ DEĞİLDİR.BUNU ANLA O KAFANA SOK.FAZLA KONUŞMA KONUŞTUKCA BATIYORSUN.ANTİPATİK OLUYORSUN.
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