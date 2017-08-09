 ''G.Saray'da oynamak harikaydı'' – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ''G.Saray'da oynamak harikaydı''

    ''G.Saray'da oynamak harikaydı''

    G.Saray’dan ayrılan Hollandalı yıldız, kulübüyle resmi sözleşmeyi imzaladı. Sneijder “Ben bir winner’ım. Hep kazanmak isterim” dedi.

    Cimbom ile sezon başında yollarını ayıran , ABD ve Körfez'den gelen iyi tekliflere rağmen Avrupa'da kalmayı tercih etti. Hollandalı futbolcu dün Nice kulübüyle resmi sözleşme imzaladı. 33 yaşındaki futbolcu "'e kupalar kazanmaya geldim. Ben bir winner'ım kaybetmekten nefret ederim. Şimdi yeni bir meydan okumaya hazırım. çok güzel bir şehir ama ben buraya futbol oynamaya geldim" ifadelerini kullandı. Sneijder, Mario Balotelli ile yeniden takım arkadaşı olduğu için mutluluğunu dile getirdi.

    G.SARAY'DA OYNAMAK HARİKAYDI
    Sneijder'e basın toplantısında Galatasaray da soruldu. Hollandalı yıldız "Eski kulüplerim hakkında konuşmayı doğru bulmuyorum. G.Saray'da harika zaman geçirdim. Ama her şeyin bir sonu var. Kariyerimde önüme bakıyorum. Artık Nice için futbol oynayacağım" ifadelerini kullandı.
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''G.Saray'da oynamak harikaydı'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.