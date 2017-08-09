''G.Saray'da oynamak harikaydı''
G.Saray’dan ayrılan Hollandalı yıldız, Nice kulübüyle resmi sözleşmeyi imzaladı. Sneijder “Ben bir winner’ım. Hep kazanmak isterim” dedi.
G.SARAY'DA OYNAMAK HARİKAYDI
Sneijder'e basın toplantısında Galatasaray da soruldu. Hollandalı yıldız "Eski kulüplerim hakkında konuşmayı doğru bulmuyorum. G.Saray'da harika zaman geçirdim. Ama her şeyin bir sonu var. Kariyerimde önüme bakıyorum. Artık Nice için futbol oynayacağım" ifadelerini kullandı.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:06
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"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"
Toplam 5
Yorum
uAOrhan bu terrenao niye geldi ki sonra niye gitti ki aradan o kadar yıl geçti şimdi yapılan açıklamaya bak kafamda deli sorular azize güvenemiyorum
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 16
Yorum
fbli gerçekten fbli olduğuna eminmisin? 16 senede 5 şampiyonluk değil 0 şampiyonluk bile olsa, taraftar dediğin takımına destek olur.
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"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"
Toplam 5
Yorum
ahlak bitmis Baskanim tamam eski sportiv direktör senden saklamis durumu. Peki RVPnin yaptigi ahlaksizlik degilmi. Ayrica saglik kontrolü bosami yapilir.
''G.Saray'da oynamak harikaydı'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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