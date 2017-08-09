 G.Saray 4 isimle yolları ayırma kararı aldı – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    G.Saray 4 isimle yolları ayırma kararı aldı

    G.Saray 4 isimle yolları ayırma kararı aldı

    Galatasaray yeni sezonda kadroda düşünmediği 4 isimle yolları ayırma planları yapıyor.

    Sarı kırmızılı kulüp kadro şişkinliği dolayısıyla takıma fayda vermeyen oyuncuların biletini kesti. Hem kadro yoğunluğundan hem de maliyet yükünden kurtulmayı planlayan yönetim, kiralama seçeneğini de masaya yatırdı.

    Başkan Özbek'in "Düşük teklifler bile gelse satarak en azından kadroyu rahatlatalım" dediği bildirildi.

    Yeni sezona Lionel , , ve ile başlamayı düşünmeyen yönetim yolları ayırma kararı aldı.

    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Saray 4 isimle yolları ayırma kararı aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.