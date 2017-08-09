 Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    'da Kayserispor maçı hazırlıkları

    Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları

    Süper Lig'in ilk haftasında 14 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kayserispor ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen günün ilk idmanında futbolcuların salonda özel çalışma yaptığı belirtildi.

    Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan günün ikinci antrenmanının ise ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcuların, topa sahip olma çalışması gerçekleştirdiği ve idmanı çift kale maç yaparak tamamladıkları aktarıldı.

    , hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:21
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