Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen günün ilk idmanında futbolcuların salonda özel çalışma yaptığı belirtildi.

Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan günün ikinci antrenmanının ise ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcuların, topa sahip olma çalışması gerçekleştirdiği ve idmanı çift kale maç yaparak tamamladıkları aktarıldı.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.