Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları
Süper Lig'in ilk haftasında 14 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen günün ilk idmanında futbolcuların salonda özel çalışma yaptığı belirtildi.
Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan günün ikinci antrenmanının ise ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcuların, topa sahip olma çalışması gerçekleştirdiği ve idmanı çift kale maç yaparak tamamladıkları aktarıldı.
Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:21
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
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