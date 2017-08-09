Dursun Özbek'ten Arda ve Terim açıklaması

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları:



"Feghouli yarın gelir"

Feghouli ile ilgili ufak pürüzler kalmıştı. Ahmet Bulut'la onları görüştük. Bu akşam çözüleceğini umuyorum çözülürse yarın akşam İstanbul'a gelir. G.Saray'la ilgili değil ama kendi kulübüyle ilgili problemleri vardı. Halledilecektir.

"Arda Turan her zaman gündemde"

Arda Turan her zaman Türkiye'nin gündeminde olan futbolcu. Çok iyi bir Galatasaraylı. Barcelona'dan izin almadan Arda konusunda bir görüşme yapmamız mümkün değil Ahmet Bulut'un menajerliğini yaptığı bazı oyuncuları var onları masaya yatırdık. Ancak bugün ağırlıklı görüşme Feghouli'yle ilgiliydi.

"Asamoah'ın alternatifi var"

Transfet sezonunın kapanmasına 1 ay var. Eksikleri tamamlamak için çalışıyoruz. Hepsinin alternatifi var. Hem mali, hem de performans açısından en iyisini seçeceğiz. Çok iddialı bir kadro kuruyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Yakında gerekli bilgileri açıklayacağız.

"Sinan gitmek istiyor"

Sinan'la ilgli netlik yok. Kendisi gitmek istiyor ama şuanda netleşmiş bir pozisyon yok.

"Hayırlı bir seçim olsun"

Türk futboluna hizmet etmek için Kulüpler Birliği Başkanlığına aday oldum. 18 kulübün başkanlarının tercih edeceği bir şey. Kim seçilirse seçilsin herkesin arzusu aynı. Göksel Gümüşdağ çok iyi bir yere getirdi Kulüpler Birliği Vakfı'na. Gelecek başkan da bir adım yukarı taşımak zorunda. Güzel bir seçim olacak hayırlı olsun tum adaylar için.

"Taraftarımıza güveniyorum"

Taraftardan bir tek şey istiyorum. Takımımız yeni bir takım. bu takımın desteğe ihtiyacı var. Birçok oyuncu Galatasaray formasını resmi olarak ilk defa giyecek. Taraftarın onları kucaklaması sıcak bir ambians yaratacaktır. Ben taraftarımıza güveniyorum. Taraftar her zaman takımla bir bütündür hiçbir zaman onları ayrı düşünmek mümkün değil. Pazartesi de onu göreceğiz. şimdiden iyi bir lig olmasını diliyorum. Türk futbol seyircisinin iyi futbol izlemesini istiyorum.

"Terim Galatasaray'a hizmet verecektir"

Terim çok iyi Galatasaraylı. Uzun yıllar başarıdan başarıya koşmuş bir isim. Galatasaray'a hizmet dönem dönem oluyor. Terim her zaman hizmete hazır olduğunu her fırsatta söylüyor. Bu dönemde Tudor elbetteki bizim hocamız. Galatasaray kulübü ne zaman Terim'e ihtiyaç duyarsa bu hizmeti verecektir.