Asamoah: "Bonservisimi verin gideyim"
Feghouli için gün sayan Aslan, sol bek sorununu çözmek için de son virajda...
Ganalı sol beki için 7 milyon Euro istemeyi düşünen Juventus kulübü ile ciddi bir pazarlığa girişecek.
Juventus'ta yedek kalacağını düşünen Asamoah, Juventus yönetimine, "Bu kulübe başarıyla hizmet ettiğime inanıyorum. 1 yıllık kontratım var, bonservisimi verin gideyim" dedi. Büyük bir gizlilikle yürütülen transfer Türk ve İtalyan medyasına sızınca Juventus yönetimi oyuncudan bonservis kazanmak için fikir değiştirdi.
Juventus'a yakın Tuttosport gazetesi dün Atalanta'dan Spinazzola transferi gerçekleştiğinde Asamoah ile yolların ayrılacağını yazdı. (Sabah)
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:27
-
Benfica’da Sinan isyanı
Toplam 18
Yorum
Gs hep bildiğimiz gibi Gs lı taraftarın geleneksel tavırları bellidir. Gidecek olana iyi oldu gelen ne olursa olsun alex deyip bir moral bir motivasyon şeyleri var
-
F.Bahçe golcüsüne kavuştu
Toplam 6
Yorum
yok artik ya arkadas herkes yasli oyuncu almayin diye isyan ediyor. inadinami yapiyorsunuz.dünyada baska oyuncumu yok.kariyeride aman aman degil.yuuuh
-
Pepe’ye tekme!
Toplam 35
Yorum
.. Gs maçında bütün bjk taraftarı sahaya inmişti.
Asamoah: "Bonservisimi verin gideyim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.