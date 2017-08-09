 Asamoah: "Bonservisimi verin gideyim" – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    : "Bonservisimi verin gideyim"

    Asamoah: "Bonservisimi verin gideyim"

    Feghouli için gün sayan Aslan, sol bek sorununu çözmek için de son virajda...

    Ganalı sol beki için 7 milyon Euro istemeyi düşünen Juventus kulübü ile ciddi bir pazarlığa girişecek.

    Juventus'ta yedek kalacağını düşünen , Juventus yönetimine, "Bu kulübe başarıyla hizmet ettiğime inanıyorum. 1 yıllık kontratım var, bonservisimi verin gideyim" dedi. Büyük bir gizlilikle yürütülen transfer Türk ve İtalyan medyasına sızınca Juventus yönetimi oyuncudan bonservis kazanmak için fikir değiştirdi.

    Juventus'a yakın Tuttosport gazetesi dün Atalanta'dan Spinazzola transferi gerçekleştiğinde Asamoah ile yolların ayrılacağını yazdı. (Sabah)

    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:27
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