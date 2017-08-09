 Arda'nın menajeri Ahmet Bulut, Dursun Özbek'le bir araya geldi – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Arda'nın menajeri , Dursun Özbek'le bir araya geldi

    Arda'nın menajeri Ahmet Bulut, Dursun Özbek'le bir araya geldi

    Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile menajer 'un yaptığı toplantı sona erdi.

    Bulut, toplantı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, transferini konuşmadıklarını, Sofiane için bir araya geldiklerini söyledi.

    "ARDA İÇİN KULÜBÜYLE GÖRÜŞMEM LAZIM"
    Menajer Bulut, Arda Turan konusunda yaptığı açıklamada, "Başkan ile yarım saatlik bir görüşme yaptık. Bu randevuyu 1 hafta önce ayarlamıştık. Görüşmenin konusu Arda Turan değildi. Bu konuda bir gelişme yok. 3 yıl daha mukavelesi bulunuyor. Arda için kulübüyle görüşmem lazım. Ancak şu ana kadar hiçbir görüşmem olmadı. Önceliğimiz Feghouli" dedi.

    "FEGHOULİ YARIN İSTANBUL'A GELİR"
    Feghouli'nin transferinde de az bir pürüzün kaldığını, onları da çözdükten sonra futbolcunun yarın İstanbul'a geleceğini dile getiren Bulut, "Başkan ile Feghouli transferini görüştük. Ufak pürüzler kaldı. Her şey yolunda giderse yarın akşam İstanbul'a gelir diye umuyorum" diye konuştu.

    TALİSCA'DA SORUN YOK
    Menajer ayrıca, Beşiktaşlı futbolcu Anderson ile ilgili yöneltilen bir soru üzerine, "Talisca'da bir sorun yok. İnşallah haftaya oynar" şeklinde konuştu.

    DİARİO SPORT: ARDA G.SARAY'LA ANLAŞTI
    Arda Turan'ın menajerinin Galatasaray Başkanıyla görüşmesini flaş haber olarak geçen İspanyol basını, Arda Turan 'Galatasaray'a çok yakın' manşetlerini attı.

    İspanyol Diario Sport, "Galatasaray, Arda Turan'la anlaşmaya vardı. Barcelona ile anlaşılması halinde transfer gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

    Barcelona'nın kiralama taklifine sıcak bakmadığı belirtilen haberde, Galatasaray'ın Arda'ya talip olan tek takım olması nedeniyle sarı-kırmızılıların bu transferde avantajlı durumda olduğu belirtildi.

    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:30
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