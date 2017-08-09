Ahmet Bulut'tan Galatasaray'a transfer müjdesi
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile menajer Ahmet Bulut'un yaptığı toplantı sona erdi.
Bulut, toplantı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Arda Turan transferini konuşmadıklarını, Sofiane Feghouli için bir araya geldiklerini söyledi.
"ARDA İÇİN KULÜBÜYLE GÖRÜŞMEM LAZIM"
Menajer Bulut, Arda Turan konusunda yaptığı açıklamada, "Başkan ile yarım saatlik bir görüşme yaptık. Bu randevuyu 1 hafta önce ayarlamıştık. Görüşmenin konusu Arda Turan değildi. Bu konuda bir gelişme yok. 3 yıl daha mukavelesi bulunuyor. Arda için kulübüyle görüşmem lazım. Ancak şu ana kadar hiçbir görüşmem olmadı. Önceliğimiz Feghouli" dedi.
"FEGHOULİ YARIN İSTANBUL'A GELİR"
Feghouli'nin transferinde de az bir pürüzün kaldığını, onları da çözdükten sonra futbolcunun yarın İstanbul'a geleceğini dile getiren Bulut, "Başkan ile Feghouli transferini görüştük. Ufak pürüzler kaldı. Her şey yolunda giderse yarın akşam İstanbul'a gelir diye umuyorum" diye konuştu.
TALİSCA'DA SORUN YOK
Menajer Ahmet Bulut ayrıca, Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca ile ilgili yöneltilen bir soru üzerine, "Talisca'da bir sorun yok. İnşallah haftaya oynar" şeklinde konuştu.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:14
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