 40 puan fark yiyen takım yok oldu – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    40 puan fark yiyen takım yok oldu

    40 puan fark yiyen takım yok oldu

    2015-16’da Beşiktaş’ın 27 puan gerisinde kalan Cimbom, geçen sezon da ligi ezeli rakibinin 13 puan gerisinde bitirdi. Yönetim kadroyu “Sil baştan” yaptı.

    son iki sezonda 6. ve 4. olan kadrosunu baştan sona yeniledi. Sarı-kırmızılı yönetimin geçen sezon hafif dokunuşlarla başladığı temizlik bu yılın başında büyük bir kararlılıkla yapıldı. İki sezon art arda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'tan toplam 40 puan fark yiyen Cimbom'da ilk 11 baştan sona yenilendi. Teknik direktör İgor Tudor'un "Önümüzdeki sezon ilk 11'de 8-9 farklı isim görebilirsiniz" sözü gerçeğe dönüştü. Kalede Muslera yerini korurken, savunma hattının büyük bölümü (Mariano, Maicon, Asamoah) yenilendi. Geçişi sağlayan orta saha (Tolga, Selçuk) temizlendi, yerlerine Badou Ndiaye ve Fernando Reges alındı.

    Hücum hattında yolların ayrıldığı Sneijder'in yerine Belhanda geldi. Bruma'nın yerine Garry Rodrigues formayı kaptı. Sağ kanatta ise Yasin kaldı ancak Feghouli'nin yedeği olacak. Japonya'ya giden Podolski'nin mevkisi ise Bafetimbi Gomis ile dolduruldu.

    DEVİR-TESLİM
    Sabri - Mariano
    Selçuk - Ndiaye
    Tolga - Fernando
    Sneijder - Belhanda
    Yasin - Feghouli
    Carole - Asamoah
    Semih - Maicon
    Podolski - Gomis

    SAĞ KANATTA DEVRİM VAR
    Galatasaraylılar yeni transferlerin ardından en çok sağ kanatta yaşanan değişime seviniyor. Sağ bek Sabri Sarıoğlu ve önündeki Yasin Öztekin'in yerine 2017-18 sezonunda Sevilla'dan gelen Mariano savunmada yer alacak. Hücumda ise Feghouli olacak.
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:13
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