40 puan fark yiyen takım yok oldu
2015-16’da Beşiktaş’ın 27 puan gerisinde kalan Cimbom, geçen sezon da ligi ezeli rakibinin 13 puan gerisinde bitirdi. Yönetim kadroyu “Sil baştan” yaptı.
Hücum hattında yolların ayrıldığı Sneijder'in yerine Belhanda geldi. Bruma'nın yerine Garry Rodrigues formayı kaptı. Sağ kanatta ise Yasin kaldı ancak Feghouli'nin yedeği olacak. Japonya'ya giden Podolski'nin mevkisi ise Bafetimbi Gomis ile dolduruldu.
DEVİR-TESLİM
Sabri - Mariano
Selçuk - Ndiaye
Tolga - Fernando
Sneijder - Belhanda
Yasin - Feghouli
Carole - Asamoah
Semih - Maicon
Podolski - Gomis
SAĞ KANATTA DEVRİM VAR
Galatasaraylılar yeni transferlerin ardından en çok sağ kanatta yaşanan değişime seviniyor. Sağ bek Sabri Sarıoğlu ve önündeki Yasin Öztekin'in yerine 2017-18 sezonunda Sevilla'dan gelen Mariano savunmada yer alacak. Hücumda ise Feghouli olacak.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:13
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"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"
Toplam 5
Yorum
uAOrhan bu terrenao niye geldi ki sonra niye gitti ki aradan o kadar yıl geçti şimdi yapılan açıklamaya bak kafamda deli sorular azize güvenemiyorum
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 16
Yorum
fbli gerçekten fbli olduğuna eminmisin? 16 senede 5 şampiyonluk değil 0 şampiyonluk bile olsa, taraftar dediğin takımına destek olur.
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"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"
Toplam 5
Yorum
ahlak bitmis Baskanim tamam eski sportiv direktör senden saklamis durumu. Peki RVPnin yaptigi ahlaksizlik degilmi. Ayrica saglik kontrolü bosami yapilir.
40 puan fark yiyen takım yok oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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