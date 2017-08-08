 Yeni sol bek Asamoah – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    Yeni sol bek Asamoah

    Yeni sol bek Asamoah

    onay verdi, bu hafta İstanbul'a gelecek. Uzun süredir sol bek arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Ganalı da karar kıldı. Asamoah orta sahada da oynayabiliyor.

    Mariano, Maicon, Belhanda, Gomis, Ndiaye ve Fernando'yu kadrosuna katan Galatasaray yeni sol bekini de buldu: Kwadwo Asamoah... Carole'un performansından memnun kalmayan ve Napoli'den İvan Strinic, Aston Villa'dan Jordan Amavi ve Manchester United'dan Ashley Young ile anılan sarı-kırmızılı ekip, Ganalı futbolcu ile el sıkıştı. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncunun, sonunda sarı-kırmızılı takıma gelmeyi ikna olduğu bildirildi.

    DEĞERİ 11 MİLYON EURO
    Sol bek, sol açık ve ön libero pozisyonunda oynayabilen 28 yaşındaki Kwadwo Asamoah'un 'a transferi için 'un da onay verdiği ifade edildi. Maliyetiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken tecrübeli futbolcunun, Transfermarket değeri 11 milyon euro olarak görünüyor. Sol bekteki sıkıntıyı çözmesi beklenilen Asamoah, geçtiğimiz sezon 24 resmi karşılaşmada de Juventus forması giymiş ve sezonu 1 asist ile tamamlamıştı.

    23 MAÇTA 2 ASİST
    Udinese takımında gösterdiği performans ile Juventus'un yolunu tutan Asamoah, 18 milyon euro'luk bir maliyete transfer olmuştu. Bu sezon Serie A'da 17, toplam tüm kulvarlarda 23 maçta mücadele eden Asamoah, takımı adına 2 asistlik performans sergiledi.
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:54
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