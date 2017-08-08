Yeni sol bek Asamoah
Juventus onay verdi, bu hafta İstanbul'a gelecek. Uzun süredir sol bek arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Ganalı da karar kıldı. Asamoah orta sahada da oynayabiliyor.
DEĞERİ 11 MİLYON EURO
Sol bek, sol açık ve ön libero pozisyonunda oynayabilen 28 yaşındaki Kwadwo Asamoah'un Galatasaray'a transferi için Juventus'un da onay verdiği ifade edildi. Maliyetiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken tecrübeli futbolcunun, Transfermarket değeri 11 milyon euro olarak görünüyor. Sol bekteki sıkıntıyı çözmesi beklenilen Asamoah, geçtiğimiz sezon 24 resmi karşılaşmada de Juventus forması giymiş ve sezonu 1 asist ile tamamlamıştı.
23 MAÇTA 2 ASİST
Udinese takımında gösterdiği performans ile Juventus'un yolunu tutan Asamoah, 18 milyon euro'luk bir maliyete transfer olmuştu. Bu sezon Serie A'da 17, toplam tüm kulvarlarda 23 maçta mücadele eden Asamoah, takımı adına 2 asistlik performans sergiledi.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 01:54
-
Sofiane Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 16
Yorum
hakan artık türk futbolu diye birşey kalmadı. yabancı çöplüğüne çevirdiler iligimizi. 80-90 ları arıyorum.
-
Şampiyonluk için mi?
Toplam 15
Yorum
bir fark daha var biz sakat ve menajer önerisi oyuncu almıyoruz.. fegholi ve asamoah da geliyor
-
Anlaşma tamam!
Toplam 28
Yorum
ağlaaaa kıskançlıktan deliriyosunuz farkındayız :))))
Yeni sol bek Asamoah haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.