 Yeni Sinan yola çıktı – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    Yeni Sinan yola çıktı

    Yeni Sinan yola çıktı
    21 kişilik maç kadrosuna koyacak yerli isim konusunda sıkıntı yaşamak istemeyen Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Bu sezon yabancı transferine ağırlık veren sarı-kırmızılı yönetimin, 'u almak için Hertha Berlin'e teklifte bulunduğu iddia edildi.
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:31
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