 Yeni Cimbom yine golcü – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    Yeni Cimbom yine golcü

    Yeni Cimbom yine golcü

    ’ın gönderdikleriyle gelenler hücumda birbiriyle eşit.

    , 2017-18 sezonu öncesi kadrosunu neredeyse baştan aşağı yeniledi. Geçen sezonki kadrodan ayrılanlar, kadro dışı kalanlar, gitmesi gündemdekilerin gol ve asist rakamları bu yılki ekip ile eşit. 2016-17 sezonunda sarı-kırmızılı formayı giyip bu yıl kadroda düşünülmeyen oyuncuların gol sayısı 46, yaptıkları asist sayısı da 40. Bu sezonki transferler, kiralıktan dönenler ve gündemdekilerin gol sayısı da 46. Yeni Aslan'ın asist toplamı ise 23.



    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:42
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