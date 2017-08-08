Uruguay yolcusu
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 01:49
-
Sofiane Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 16
Yorum
hakan artık türk futbolu diye birşey kalmadı. yabancı çöplüğüne çevirdiler iligimizi. 80-90 ları arıyorum.
-
Şampiyonluk için mi?
Toplam 15
Yorum
bir fark daha var biz sakat ve menajer önerisi oyuncu almıyoruz.. fegholi ve asamoah da geliyor
-
Anlaşma tamam!
Toplam 28
Yorum
ağlaaaa kıskançlıktan deliriyosunuz farkındayız :))))
Uruguay yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.