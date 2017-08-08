 Uruguay yolcusu – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    Uruguay yolcusu

    Uruguay yolcusu
    Kendisine Süper Lig'den takım bulamayan 'nun yeni adresi belli oldu. Uruguay'dan Ovacion gazetesi, Brezilyalı oyuncunun ülkenin iki büyük takımından birisi olan Nacional ile anlaştığını duyurdu. Palmeiras, sık sık olay çıkarması nedeniyle Melo'yu kadro dışı bırakmıştı.
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:49
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