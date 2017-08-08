Terim gelirse Tudor yok
Camiadan her geçen gün “İmparator yuvaya” baskısı artıyor... Terim hoca olarak gelirse Tudor zaten yok. ‘Üst akıl’ unvanıyla dönerse yetersiz bulduğu Hırvat ile devam etmeyecek.
TERİM SEÇECEK
İkinci ihtimal de ise fatih terim, eşofmanları çıkaracak ve Galatasaray'da futbolun başına geçecek. bu yetkiyle gelmesi durumunda da igor tudor ile yollar ayrılacak çünkü Terim'in Hırvat çalıştırıcıyı bu görev için 'yetersiz' bulduğu belirtiliyor. Terim bu durumda da yeni bir hoca seçecek. Yeni çalıştırıcının yerli olması bekleniyor.
SAMMER DE GÜNDEMDE
Sarı-kırmızılı yönetim Fatih Terim formülünü düşünürken Mathias Sammer ismini de geri plana atmış değil. Geçmişte Jupp Derwall, Karl-Heinz Feldkamp gibi Alman futbolunun efsanelerinin kulübe olan katkılarını göz önünde bulunduran yönetim Sammer ile Sportif CEO'luk için dirsek temasında.
ÖZBEK KONUŞUYOR
Türk Telekom'un yaşayan stada dönüşmesi için bugün Galatasaray ile Workinton sponsorluk anlaşması yapacak. Başkan Dursun Özbek de toplantıda yer alacak. Özbek'in Fatih Terim ve Arda Turan ile ilgili konulara açıklık geçirmesi bekleniyor.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 22:36
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Fikret Orman'a şok!
Toplam 34
Yorum
vooo sen zaten bjk nın başına geçtiğinden beri olaylısın bide çıkıp konuşuyorsun tehdit ediyorsun tffyi zaten de tff sizi destekliyor
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Fenerbahçe yıldız golcüyle anlaştı
Toplam 39
Yorum
Tos 100 milyon euro € banka param var deyip bu ismi aldıysa komedi :) :)
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Dursun Özbek başkan adayı oldu
Toplam 41
Yorum
Güngör GSarayı halletti, sıra kulüpler birliğinde!!
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