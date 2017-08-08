 Terim gelirse Tudor yok – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Terim gelirse Tudor yok

    Terim gelirse Tudor yok

    Camiadan her geçen gün “İmparator yuvaya” baskısı artıyor... Terim hoca olarak gelirse Tudor zaten yok. ‘Üst akıl’ unvanıyla dönerse yetersiz bulduğu Hırvat ile devam etmeyecek.

    Yeni sezonun başlamasına kısa süre kala Galatasaray'da gündem transferlerden çok . 'İmparator' lakaplı çalıştırıcıyı kulübede Igor Tudor'un yerinde görmek isteyen camia, yönetime yoğun baskı uyguluyor. 'Üst akıl' diyerek Mircea Lucescu'ya giden sarı-kırmızılı idareciler ise Terim'in bu unvanla kulübe dönmesini istiyor. Teklifin masada olduğu belirtilirken bu konunun çıktığı tek bir yol var: Terim dönerse Tudor yok. İlk alternatifte Fatih Terim, yuvası 'a teknik direktör olarak dönerse, İgor Tudor'a 400 bin euro'luk tazminatı ödenecek ve yollar ayrılacak. Taraftarın gönlündeki ihtimal deneyimli hocanın kulübeye gelmedi.

    TERİM SEÇECEK
    İkinci ihtimal de ise fatih terim, eşofmanları çıkaracak ve Galatasaray'da futbolun başına geçecek. bu yetkiyle gelmesi durumunda da igor tudor ile yollar ayrılacak çünkü Terim'in Hırvat çalıştırıcıyı bu görev için 'yetersiz' bulduğu belirtiliyor. Terim bu durumda da yeni bir hoca seçecek. Yeni çalıştırıcının yerli olması bekleniyor.

    SAMMER DE GÜNDEMDE
    Sarı-kırmızılı yönetim Fatih Terim formülünü düşünürken Mathias Sammer ismini de geri plana atmış değil. Geçmişte Jupp Derwall, Karl-Heinz Feldkamp gibi Alman futbolunun efsanelerinin kulübe olan katkılarını göz önünde bulunduran yönetim Sammer ile Sportif CEO'luk için dirsek temasında.

    ÖZBEK KONUŞUYOR
    Türk Telekom'un yaşayan stada dönüşmesi için bugün Galatasaray ile Workinton sponsorluk anlaşması yapacak. Başkan Dursun Özbek de toplantıda yer alacak. Özbek'in Fatih Terim ve Arda Turan ile ilgili konulara açıklık geçirmesi bekleniyor.
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Terim gelirse Tudor yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.