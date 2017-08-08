 Son talip Akhisar – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    Son talip Akhisar

    Son talip Akhisar
    Teknik direktör Igor Tudor'un kadroda düşünmediği Hakan Balta'ya neredeyse her gün bir Süper Lig takımından teklif geliyor. Son olarak Okan Buruk'un çalıştırdığı tecrübeli stopere kanca attı. Taraflar arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde başlayacağı öğrenildi. TFF 1. Lig'den de Çaykur Rize, Hakan'a talip.
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:38
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