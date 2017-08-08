 Sinan Benfica’da – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    Sinan ’da

    Sinan Benfica’da

    3.5 milyon euro bonservis bedeli ile Portekiz’in yolunu tuttu.

    Takımı komple yenileyen 'da Sinan Gümüş'ün de yeni adresi belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip, ayrılma kararı alan Sinan için Benfica ile anlaşmaya vardı. Portekiz ekibi, için Galatasaray'a bonuslarla birlikte 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

    Galatasaray'dan 650 bin euro kazanan genç futbolcunun, yıllık 400 bin euro'yu kabul ettiği ifade edildi. Galatasaray, Sinan'ı 2014-15 sezonunda Stuttgart'tan bonservis bedeli olmadan kadrosuna katmıştı. Cimbom'da 59 maça çıkan genç isim, 19 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:43
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