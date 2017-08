Seedorf samimi konuştu

Futbolculuk yıllarında Real Madrid, Inter, Milan gibi dev kulüplerin formalarını giyen, teknik direktörlük kariyerinde bir dönem Milan'ı çalıştıran Seedorf , İHA'nın sorularını yanıtladı. Türk futbolunu her zaman takip ettiğini belirten 41 yaşındaki futbol adamı, "Çok çekişmeli bir lig ve hatta geçtiğimiz son on yılda 4 farklı takımın şampiyon olması daha çekişmeli olduğunu gösteriyor. Türkiye ligindeki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi Kasımpaşa, Antalyaspor ve Bursaspor gibi takımları da biliyorum. Bütün takımları yakından takip ediyorum ve onlarla direkt ya da dolaylı bir şekilde temas halindeyim" şeklinde konuştu.Türk futbolunun transfer politikasını değerlendiren Hollandalı teknik adam, "Türk kulüpleri, Türk futbolunu üst seviyelere çıkarmak için yüksek seviyede oynamaya motive olmuş kaliteli ve tecrübeli futbolcuları seviyor" diye konuştu.Seedorf, kariyerinde Galatasaray'dan iki defa teklif aldığını açıklayarak, "Brezilya'ya gitmeden önce futbolcu olarak ve AC Milan'ın başına geçmeden önce teknik direktörlük için Galatasaray'la görüşmüştüm. Ne yazık ki ikisi de gerçekleşmedi, fakat her şeyin bir nedeni olduğuna inanıyorum. Şu an Türkiye liginde teknik direktörlük için oluşabilecek diğer fırsatları sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.Vatandaşı Wesley Sneijder'in Galatasaray'dan ayrılmasını yorumlayan Seedorf, "Wesley Snejder ile iyi bir arkadaşlığımız var. Galatasaray'dan ayrılmasına şaşırdım fakat sanırım antrenörün başka düşünceleri var" şeklinde konuştu.Hollandalı teknik adam, Fenerbahçe'nin yıldızı Robin van Persie için ise, " Van Pesie iyi bir arkadaşım ve kendisi müthiş bir futbolcu. Sanırım kendisi oyunundaki dayanıklılığını ve kalitesini gösterdi" dedi.Clarence Seedorf, Brezilya'lı yıldız Neymar'ın 222 milyon Euro bedelle PSG'e transfer olmasına ilişkin ise, "Neymar hala büyüme marjini olan bir futbolcu. Neymar bir oyuncu olarak yeni kulübü için kulübün değeri, markası ve ticari açıdan büyük bir varlık gösteriyor. PSG'nin hedefi Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Hem Neymar'ın hem de PSG'nin doğru seçimleri yaptıklarını yakında göreceğiz" açıklamasında bulundu."Net bir stratejiye ve belirli bir teknik plana sahip kulüpler"Seedorf, Avrupa'nın yüksek bütçeli takımları karşısında başarı için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine ilişkin, "Düşük harcama gücü olan kulüpler uzun vadede düşünmeli, takip edilmesi gereken net bir stratejiye ve belirli bir teknik plana sahip olmalılar. Bu kriterlere sahip olan kulüpler yüksek transfer paraları ödeyebilen kulüplerle rekabet edebilirler" ifadelerini kullandı.Milan'ı çalıştırdığı dönemde Fatih Terim'in kendisine destek veren açıklamasının ve Terim'in A Milli Takım Teknik Direktörlüğü'nden alınmasının hatırlatılması üzerine Seedorf, şunları söyledi:"Fatih Terim bir Türk efsanesidir. AC Milan'da teknik direktörlük yapmam hakkında söylediği sözlerden çok memnun kaldım. Ben de bu konuda doğru bir karar almış olduğum için çok mutluyum. Zorlukları seviyorum, AC Milan'ı ligin yarısında teslim aldım, etkili bir futbol oynayarak 19 maçta 35 puan yaptık. Sadece Roma ve Juventus bizden daha iyisini yaptı. Terim ile ilgili detaylardan haberim yok fakat Terim'in her zaman Türk Milli Takımı'nın ve Türk futbolunun yararına çalıştığından eminim."Kariyerinin kalanında Türkiye'de teknik direktörlük yapıp yapmayacağının sorulması üzerine Hollandalı efsane, "Türkiye'de teknik direktör olarak çalışmanın benim için harika bir fırsat olacağına inanıyorum. Böyle bir tecrübe şansını memnuniyetle kabul ederim" cevabını verdi.