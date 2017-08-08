 Nice’in yeni 10’u – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    ’in yeni 10’u

    Nice’in yeni 10’u
    , Galatasaray'dan gönderilen Wesley Sneijder'in transferini resmen duyurdu. 33 yaşındaki Hollandalı yıldızın sağlık kontrolünden geçtiği ve resmi sözleşmeyi imzaladığı bildirildi. Sneijder'in Nice'te 10 numaralı formayı giyeceği belirtilirken Fransa basını, anlaşmanın 1+1 yıllık olduğunu yazdı.
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:29
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