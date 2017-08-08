Ndiaye 10’a doğru
Tudor, Senegalli yıldızın Hertha Berlin maçındaki 45 dakikalık performansına hayran kaldı. Formsuz Belhanda’nın yerine düşünüyor. Partnerleri Selçuk ve Fernando olacak.
Östersunds rövanşında etkisiz kalan, hazırlık maçlarında da beğenilmeyen Belhanda'nın yerine Kayseri'ye karşı Ndiaye'nin oynama ihtimali yükseldi. Bu durumda Selçuk İnan 8, Manchester City'den gelen Fernando Reges ise 6 numara pozisyonunda görev yapacak.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 01:50
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Sofiane Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 16
Yorum
hakan artık türk futbolu diye birşey kalmadı. yabancı çöplüğüne çevirdiler iligimizi. 80-90 ları arıyorum.
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Şampiyonluk için mi?
Toplam 15
Yorum
bir fark daha var biz sakat ve menajer önerisi oyuncu almıyoruz.. fegholi ve asamoah da geliyor
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Anlaşma tamam!
Toplam 28
Yorum
ağlaaaa kıskançlıktan deliriyosunuz farkındayız :))))
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