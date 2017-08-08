Ndiaye 10’a doğru

Tudor, Senegalli yıldızın Hertha Berlin maçındaki 45 dakikalık performansına hayran kaldı. Formsuz Belhanda’nın yerine düşünüyor. Partnerleri Selçuk ve Fernando olacak.

Galatasaray'ın Osmanlıspor'dan renklerine bağladığı Badou Ndiaye'nin ücreti tartışma konusu olmuştu. Ancak Senegalli yıldız, Hertha Berlin maçının 2. yarısında oyuna girip öyle bir futbol sergiledi ki teknik direktör İgor Tudor ona hayran kaldı.



Östersunds rövanşında etkisiz kalan, hazırlık maçlarında da beğenilmeyen Belhanda'nın yerine Kayseri'ye karşı Ndiaye'nin oynama ihtimali yükseldi. Bu durumda Selçuk İnan 8, Manchester City'den gelen Fernando Reges ise 6 numara pozisyonunda görev yapacak.