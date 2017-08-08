 Heyecan sona erdi – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    Heyecan sona erdi

    Heyecan sona erdi
    Galatasaraylı taraftarları oldukça heyecanlandıran , İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'ın yolunu tutmak üzere... İtalya basınında yer alan habere göre, İngiliz kulübü, Juventus ile Lemina'nın transferi için her konuda anlaşma sağladı.
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:31
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