Galatasaray'a yeni iş ortağı

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına Galatasaray Kulübü Ticaret Direktörü Ali Öğüdücü ile Workinton Üst Yöneticisi (CEO) Pınar Massena katıldı.

Bu anlaşmayla Türk Telekom Stadı'nın sadece maç günü değil, 365 gün çalışan bir kompleks haline geldiğini vurgulayan Ali Öğüdücü, şunları kaydetti:

"Bizim için önemli bir gün. Kulüplerimiz sahada mücadele ediyor ancak sahadaki başarılar için ekonomik kaynaklara ihtiyacımız var. Bunun için taraftarımıza güzel projeler sunmamız gerekiyor. Bu proje Türkiye'de bir ilk. Galatasaray Workinton yeni bir marka. İki önemli markanın bir araya gelmesi çok büyük bir sinerji oluşturdu. Bizim bundan sonra yaşayan stat projemizin ilk adımı bu. Açtığımız ofis alanlarıyla Galatasaray taraftarları artık, Türk Telekom Stadı'nda maç seyretmenin yanı sıra evleri gibi kullanacaklar. Ofis, masa kiralayabilecekler. İş üretecekler."

Yeni spor salonları, stadyum lokantası açacaklarını aktaran Öğüdücü, "Yakında stadyum gezisi ve müzesi de olacak. Bir zamanlar şehrin dışında denilen stadımızın ne kadar cazibe merkezi olduğunu hep birlikte göreceğiz. Özellikle bugün itibarıyla herkesi Türk Telekom Stadı'ndaki bu keyifli çalışma alanlarına davet ediyoruz. Ofislerimizin yarısını kiraladık bile." diye konuştu.

Öğüdücü, çalışma ortamlarının sadece yıllık, aylık değil, günlük ve saatlik de kiralanabileceğini sözlerine ekledi.

Workinton CEO'su Massena ise, böyle bir birliktelikten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Böyle büyük bir camianın yanında olmak bizim için gurur verici. Güzel bir iş ortaya çıkardık. Galatasaray'la yaptığımız çalışma farklı bir iş oldu. Yaşayan stat projesi çok önemli. Türkiye için bir ilk. Gün boyu olan çalışma alanlarımızı stadın içine yerleştirdik. Maç günleri büyük bir heyecan duyulan statta, diğer günlerde çalışma heyecanı da olacak. Maç heyecanını ofislere taşıdık. Statta çalışmak farklı bir şey. Fikirlerinizi geliştirebileceğiniz ilginç bir ortam oldu. Stat ortamında daha önce çalışma görmemiştik. Bu heyecanı burada çalışanlar yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Pınar Massena, toplam 16 ofis ve 2 toplantı salonunun olduğunu dile getirerek, "Odalar 15 metre kare ortalama. Günlük 40 liradan başlayan fiyatlar olacak." bilgisini paylaştı.

Massena, Beşiktaş Kulübü'yle daha önce yapılan anlaşmalarının ise bu konsepten farklı olduğunu bildirdi.