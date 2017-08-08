 Galatasaray hazırlıklara başladı – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    hazırlıklara başladı

    Galatasaray hazırlıklara başladı

    Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

    Sekize üç dar alanda pas ve top kapma çalışmasıyla sürdürülen idmanın ana bölümünde taktik çalışmalar üzerinde durulduğu bildirildi. Antrenmanın, son bölümdeki topa sahip olma çalışmasının ardından tamamlandığı aktarıldı.

    , hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:58
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