Galatasaray hazırlıklara başladı
Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Sekize üç dar alanda pas ve top kapma çalışmasıyla sürdürülen idmanın ana bölümünde taktik çalışmalar üzerinde durulduğu bildirildi. Antrenmanın, son bölümdeki topa sahip olma çalışmasının ardından tamamlandığı aktarıldı.
Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 22:58
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 12
Yorum
mehmet Forvet diye bula bula Soldado yu mu buldunuz ? Kalsııın. İlla yanlış transfer yapacaksınız doğru transfer yapsanız olmuyor demek ki..
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Fikret Orman'a şok!
Toplam 54
Yorum
Tufan ayvalık Fazla havalandı sn fikret başkan iki şampiyonluk ile futbolda dağları kendi yaratı sanıyor TFÇ Türkiye Futbol Çiftliği ne yapacak
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 12
Yorum
mehmet Sol-da-do yu is-te-mi- yoruz. Heceleyerek yazdım belki anlarsınız sn yönetim. so-da-do yu istemiyoruz. weboyu alın be daha iyi soldado ne ?
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