 Fernando tam bir Alex hayranı çıktı – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    Fernando tam bir Alex hayranı çıktı

    Fernando tam bir Alex hayranı çıktı
    Cimbom'un yeni transferi Fernando Reges, Manchester City'de forma giyerken eski Fenerbahçeli 'yı öve öve bitirememiş.

    Fernando'nun "Ronaldo, Messi gibi en zor oyunculara karşı forma giydim. Ancak sahada herkesi şaşırtan, harika paslar atan Alex de Souza'ydı. Tutması çok zor bir futbolcu. Onun yüzünden hocamdan fırça yemiştim" şeklinde röportaj verdiği ortaya çıktı.
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:43
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