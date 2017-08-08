Fernando tam bir Alex hayranı çıktı
Fernando'nun "Ronaldo, Messi gibi en zor oyunculara karşı forma giydim. Ancak sahada herkesi şaşırtan, harika paslar atan Alex de Souza'ydı. Tutması çok zor bir futbolcu. Onun yüzünden hocamdan fırça yemiştim" şeklinde röportaj verdiği ortaya çıktı.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 01:43
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Sofiane Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 16
Yorum
hakan artık türk futbolu diye birşey kalmadı. yabancı çöplüğüne çevirdiler iligimizi. 80-90 ları arıyorum.
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Şampiyonluk için mi?
Toplam 15
Yorum
bir fark daha var biz sakat ve menajer önerisi oyuncu almıyoruz.. fegholi ve asamoah da geliyor
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Anlaşma tamam!
Toplam 28
Yorum
ağlaaaa kıskançlıktan deliriyosunuz farkındayız :))))
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