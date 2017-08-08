Feghouli bugün İstanbul'da

G.Saray'ın 7. transferi Sofiane Feghouli bugün yola çıkıyor.

Transfer sezonunun hareketli ekibi, uzun süredir beklediği ve dün rest çektiği Cezayirli yıldız, kulübe West Ham ile hesaplaşarak yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı kulübün yıllık 3 milyon euro garanti paraya anlaştığı Feghouli, 3 milyon euro'luk imza parasını almak için 10 gündür pazarlık masasındaydı. Bu problemi halleden 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için kulübüne 4.5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. G.Saray'ın; Gomis, Belhanda, Maicon, Fernando, Mariano ve Ndiaye'den sonra Feghouli'yi de KAP'a bildirmesi bekleniyor.